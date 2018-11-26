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KP 6,6
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Прилив (1-2 сезон)

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Прилив (1-2 сезон) 10 серий из 10

Главный герой картины - парень по имени Яман. Живет мальчик с матерью в очень стесненных материальных условиях. Отец бросил семью, когда ребенку было всего несколько лет. Пареньку приходилось добывать еду и деньги не всегда законными способами. По-другому у него ничего не получалось.
Однажды подросток знакомится с молодым человеком, Кенаном, который становится для него старшим товарищем и учит его жизни. Казалось, жизнь у паренька налаживается, мужчина как бы является хорошим примером. Но все это в реальности оказалось совсем не так. Однажды по вине своего наставника Яман попадает в тюрьму.

Парню, если ему никто не поможет, грозит большой срок. Но судьба преподносит для него удачу. В защиту парня берется порядочный, и опытный адвокат Селим Сераз, который спасает его от верной гибели.

Год выпуска: 2016
Страна: Швеция, Германия, Бельгия
Жанр: Драмы, Триллеры
Кинопоиск: 6,6 (183)
Премьера: 6 марта 2016

Режиссер: Питер Бенгтссон
В ролях: Кьель Бергквист, Джулия Рагнарссон, Юхан Видерберг, Сесилия Нилссон, Хелена Бергстрём
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