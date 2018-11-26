Прилив (1-2 сезон)

Главный герой картины - парень по имени Яман. Живет мальчик с матерью в очень стесненных материальных условиях. Отец бросил семью, когда ребенку было всего несколько лет. Пареньку приходилось добывать еду и деньги не всегда законными способами. По-другому у него ничего не получалось.Однажды подросток знакомится с молодым человеком, Кенаном, который становится для него старшим товарищем и учит его жизни. Казалось, жизнь у паренька налаживается, мужчина как бы является хорошим примером. Но все это в реальности оказалось совсем не так. Однажды по вине своего наставника Яман попадает в тюрьму.Парню, если ему никто не поможет, грозит большой срок. Но судьба преподносит для него удачу. В защиту парня берется порядочный, и опытный адвокат Селим Сераз, который спасает его от верной гибели.