Ты — моё сокровище (2021)

Присутствует встроенная реклама релиз-группы, когда появится без рекламы, будет обновлено. Мы всегда стараемся оперативно заливать свежий материал.

Симпатичный молодой парень Чжэ Сик получил от природы головокружительные внешние данные. Главный герой представлял собой закоренелого холостяка, который менял возлюбленных, как перчатки. На протяжении всей сознательной жизни коварный злоумышленник в буквальном смысле разбил невероятное количество женских сердец. Кроме того, завидный жених построил блестящую карьеру, и превратился в успешного предпринимателя.