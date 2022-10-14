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Ты — моё сокровище (2021)

Ты — моё сокровище (2021) Симпатичный молодой парень Чжэ Сик получил от природы головокружительные внешние данные. Главный герой представлял собой закоренелого холостяка, который менял возлюбленных, как перчатки. На протяжении всей сознательной жизни коварный злоумышленник в буквальном смысле разбил невероятное количество женских сердец. Кроме того, завидный жених построил блестящую карьеру, и превратился в успешного предпринимателя.

Год выпуска: 2021
Страна: Корея Южная
Жанр: Драма
Качество: WEB-DL
Перевод: Профессиональный
Продолжительность: 100 мин. / 01:40
IMDB: 8.20 (80)
Премьера: 12 мая 2021

Режиссер: Квон Сон-мо
В ролях: Чин Гу, Чон Со-ён, Чан Юн-джон, Кан Щин-иль, Чан Хе-джин

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