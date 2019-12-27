43
KP 7,4
IMDB 7,8

Дарреллы (1-4 сезон)

Все серии
Дарреллы (1-4 сезон) 6 серий из 6

Сюжет, базирующийся на автобиографических работах британского натуралиста, писателя и основоположника Джерсийского зоопарка Джеральда Даррелла, разворачивается в 1935 году. Луиза Даррелл, чей муж не так давно умер, перемещается из Лондона на греческий остров на Корфу, чтоб управится с экономическими проблемами и поднять на ноги 4 детей.

Год выпуска: 2016
Страна: Великобритания
Жанр: Биографии, Драмы
Продолжительность: 01:00:00
Кинопоиск: 7,4 (216)
IMDB: 7,8 (1220)
Премьера: 3 апреля 2016

Режиссер: Кристофер Холл
В ролях: Кили Хоуз, Джош О’Коннор, Майло Паркер, Дэйзи Уотерстоун, Каллум Вудхаус
  • Онлайн
  • Все
  • Скачать
  • Скрины
28
6




Рекомендуем посмотреть

Просмотров 65854 658545506 7 27 декабря 2019
Давайте пока что помолчим и просто посмотрим кино. Всем добра!
Панель навигации
Категории

Биографии(255)
Боевики(1581)
Вестерны(76)
Военные(237)
Детективы(627)
Документ(64)
Драмы(2814)
Исторические(237)
Комедии(1983)
Криминал(730)
Мелодрамы(694)
Мультфильмы(470)
Мюзиклы(25)
Приключения(1168)
Семейные(495)
Cпортивные(146)
Триллеры(2036)
Ужасы(808)
Фантастика(869)
Фэнтези(594)

Мобильная версия
По году

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
По странам

Американские(3961)
Российские(698)
Индийские(135)
Немецкие(390)
Французские(528)
Советские(147)
Сериалы | Дорамы

Русские(924)
- ТНТ
- СТС
- НТВ
Зарубежные(1805)
- NetFlix
Скоро на сайтевсе
  • Морбиус (2022) Морбиус (2022)
    Однажды, гениальный биохимик узнает, что в его организме развивается неизлечимая болезнь. Он тратит месяцы, в надежде отыскать лекарство, но все попытке изобрести эликсир ...
    Премьера: 20 января 2022
Обновления сериаловвсе (2724)
Далее сериалы(всего 2724)

KinoGo.la
— ex KinoGo.by
Продолжить () / Вход / Регистрация
Главная Последнее Премьеры Сериалы Аниме Мульт TV Стол заказов
prev
next

VK YouTube Telegram Instagram Версия сайта:
1.2.6
Первый сайт в СНГ где битрейт всего контента больше 2.000 кбит/c. Фильм может весить более 2 гбайт, а серия 900 мб.
В данный момент база занимает более 180 Tb в 1,6 млн. файлов. Скорость отдачи серверов в пики более 200 гбит/c.