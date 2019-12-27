Дарреллы (1-4 сезон)

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Сюжет, базирующийся на автобиографических работах британского натуралиста, писателя и основоположника Джерсийского зоопарка Джеральда Даррелла, разворачивается в 1935 году. Луиза Даррелл, чей муж не так давно умер, перемещается из Лондона на греческий остров на Корфу, чтоб управится с экономическими проблемами и поднять на ноги 4 детей.
Сюжет, базирующийся на автобиографических работах британского натуралиста, писателя и основоположника Джерсийского зоопарка Джеральда Даррелла, разворачивается в 1935 году. Луиза Даррелл, чей муж не так давно умер, перемещается из Лондона на греческий остров на Корфу, чтоб управится с экономическими проблемами и поднять на ноги 4 детей.
Год выпуска: 2016
Страна: Великобритания
Жанр: Биографии, Драмы
Продолжительность: 01:00:00
Кинопоиск: 7,4 (216)
IMDB: 7,8 (1220)
Премьера: 3 апреля 2016
Режиссер: Кристофер Холл
В ролях: Кили Хоуз, Джош О’Коннор, Майло Паркер, Дэйзи Уотерстоун, Каллум Вудхаус
Страна: Великобритания
Жанр: Биографии, Драмы
Продолжительность: 01:00:00
Кинопоиск: 7,4 (216)
IMDB: 7,8 (1220)
Премьера: 3 апреля 2016
Режиссер: Кристофер Холл
В ролях: Кили Хоуз, Джош О’Коннор, Майло Паркер, Дэйзи Уотерстоун, Каллум Вудхаус
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Давайте пока что помолчим и просто посмотрим кино. Всем добра!