Дарреллы (1-4 сезон)

Сюжет, базирующийся на автобиографических работах британского натуралиста, писателя и основоположника Джерсийского зоопарка Джеральда Даррелла, разворачивается в 1935 году. Луиза Даррелл, чей муж не так давно умер, перемещается из Лондона на греческий остров на Корфу, чтоб управится с экономическими проблемами и поднять на ноги 4 детей.